Personagem do Magazine Luiza consegue 150 mil matches no Tinder

Para comemorar o Dia dos Namorados, a Lu, personagem símbolo do Magazine Luiza, criou um perfil no Tinder e saiu dando match geral. Quem cruzou com o perfil da Lu pela rede social e “arrastou para a direita” não ganhou um encontro, mas sim descontos especiais no aplicativo do Magazine Luíza.

A ação, desenvolvida em parceria com a DAVID, resultou em mais de 150 mil matches da personagem com os usuários do Tinder.

A estratégia com influenciadores ficou por conta da Spark, que ativou nomes de peso do twitter e instagram.

De acordo com a empresa, o CTR bateu 5.5%, número cinco vezes maior que a taxa média da plataforma de relacionamentos. Outro destaque fica com o engajamento de 14%, duas vezes maior que a média atingida no Tinder.

Em suas fotos no perfil do Tinder, a Lu apareceu descontraída e sorridente. Em uma das imagens, até brincou com um bigode. Em sua descrição, o texto: “Ah, já sei o que você está pensando: ‘será que ela topa, mesmo?’ Dá um like para descobrir”.

“Ao criar o perfil da Lu no Tinder para esta ação, mostramos que a marca não distingue entre gênero, cor, orientação sexual, para se relacionar com as pessoas. Por isso, a personagem dava ‘matches’ independente do gênero, ela abraça todas as orientações sexuais. A personagem já tem um histórico de discurso pró-diversidade”, afirma Ilca Sierra, diretora de marketing do Magazine Luiza.

“Essa parceria para um projeto tão surpreendente e colocado de pé em pouquíssimo tempo serve para brindar a sintonia dos times, que têm tudo para apostar em mais ações deste gênero. Além disso, este é mais um passo para deixar a Lu, figura icônica do Magazine Luiza, mais próxima de seus fãs”, afirma Edgard Gianesi, Diretor de Criação da DAVID.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.