Persistência de Paulinho protagoniza filme da Sportingbet

Na contagem regressiva para o início do Campeonato Brasileiro de Futebol 2018 em 14 de abril e para a Copa do Mundo da Rússia, em junho, o site de live score Sportingbet.tv lança sua nova campanha publicitária, criada pela agência Abille e estrelada por Paulinho, o volante de 29 anos, considerado o segundo maior artilheiro em atividade da Seleção Brasileira, atrás apenas de Neymar.

O filme “Qual a chance?”, protagonizado pelo jogador, atualmente, do Barcelona, explora fatos reais da trajetória do jogador e será veiculado por um ano nas emissoras e sites ESPN, SporTV, FOX Sports e em todos os canais da Esporte Interativo, além de mídias sociais, em formatos de 60”, 30”, vinheta 5” e outros formatos para mídia digital. Confira abaixo a peça:

“Como muitos brasileiros que, apesar das adversidades do dia a dia, levantam a cabeça e seguem em frente atrás de seus ideais, a história do Paulinho nos permitiu criar um filme emocional que representa justamente os altos e baixos e as dificuldades que um atleta tempara vencer em sua carreira, assim como o brasileiro tem para vencer na vida. Novas chances sempre se apresentaram e com muito esforço e dedicação, ele soube aproveitá-las”, comenta Rodrigo Giordano, CCO da Abille.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.