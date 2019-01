PepsiCo lança campanha para comemorar Ano Novo Chinês

O anúncio de grande orçamento da PepsiCo para o Ano Novo Chinês explora o orgulho da China em relação a seu programa espacial. O vídeo de sete minutos retrata um grupo de astronautas partindo para uma missão angustiante pouco antes de a China fazer história ao pousar uma sonda no outro lado da Lua.

Em meio a uma guerra comercial EUA-China, pode parecer um momento incomum para uma marca americana celebrar o progresso da China como nação. Porém, é algo que algumas outras marcas dos EUA também fizeram, talvez atentas para manter sua imagem local em um momento delicado.

A produção da PepsiCo, criada pela agência local Civilization, é a última parcela de uma campanha de oito anos para o ano novo lunar chamada “Bring Happiness Home”. Em 2016, o Ano do Macaco, PepsiCo e Civilization conseguiram um enorme sucesso viral com um anúncio sobre um ator famoso por retratar o rei macaco do conto clássico chinês “Journey to the West”.

A campanha, feita pelo diretor Peter Chan, se concentra em três astronautas e suas famílias, que estão com medo de não voltarem (o amor e união em família é um tema sempre presente em anúncios para o Ano Novo Lunar). O local estrelado por vários atores de alto perfil, incluindo Zhou Dongyu, a estrela de “Under the Hawthorn Tree”, de Zhang Yimou, que retrata uma mãe deixando seu filho e marido atrás de viajar para o espaço. Spoiler: A missão vai bem – e as famílias de volta para casa comemoram com a Pepsi e uma festa. (Os astronautas têm que se contentar com comida liofilizada em bolsas).

Em um comunicado à imprensa, Civilization descreve o anúncio como “a concordância da PepsiCo em relação a uma nação chinesa que está se recuperando após 40 anos de crescimento sem precedentes que tirou da pobreza mais de 700 milhões de pessoas”.

Confira abaixo:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.