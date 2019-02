PepsiCo dá 1 milhão de Angry Birds de pelúcia em promoção

Rio de Janeiro – A PepsiCo, por meio de suas marcas Doritos, Ruffles, Toddy e Mabel, dará um milhão de Angry Birds de pelúcia. A promoção será realizada até dezembro e é considerada pela empresa a maior deste ano.

A escolha dos personagens foi feita devido ao sucesso quase instantâneo que o game da Rovio, voltado para smartphones e tablets, alcançou no mundo. Hoje, são mais de 150 produtos licenciados do jogo, incluindo sapatilhas da Melissa, roupas das Lojas Renner e fantasias.

Para ganhar os brinquedos, os consumidores deverão juntar 10 pontos nos produtos selecionados pela PepsiCo e mais R$ 14,99. Cada produto tem uma pontuação diferente, que é informada no hotsite desenvolvido pelo grupo. Para realizar a troca, o consumidor deve levar as embalagens e cupons fiscais ao posto de troca selecionado.

São cinco modelos diferentes: pássaro vermelho, amarelo, preto, azul e o porco verde. Serão 190 postos de trocas no país. Para realizar a promoção, a PepsiCo contratou 260 funcionários temporários entre promotoras e supervisores. A companhia conta com o apoio do Grupo Talkability.