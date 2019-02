Pepsi Twist coloca “limõezinhos” nas embalagens

São Paulo – Os limõezinhos, personagens que ficaram famosos nos comerciais da Pepsi Twist quando o refrigerante foi lançado, em 2002, e também em 2008, agora estamparão as embalagens da bebida.

Os mascotes aparecerão nas latas e nas embalagens PET. O design, alinhado com a linha Pepsi, foi desenvolvido pela agência Narita Design.

Para anunciar a mudança ao público, a Pepsi criou uma campanha dividida em duas fases totalmente focadas no ambiente digital.

Em uma fase teaser, vídeos protagonizados por Marcos Mion, Marimoon, Felipe Neto e Christian Pior clamam pela volta dos limões e estimulam o público a usar a hashtag #voltalimao.

Passeatas em pontos movimentados de SP , uma fan page #voltalimao e o uso da hashtag no Twitter, pretendem estimular a interação com o público neste período.

Com a revelação do significado da hashtag #voltalimao, começa um concurso cultural na fan page da marca. Os usuários devem tirar fotos com limões e as fotos selecionadas concorrerão a um Ipad 2.