Pepsi traz Messi e Mo Salah em campanha para a Champions League

São Paulo – A marca de refrigerantes Pepsi trouxe dois dos grandes nomes do futebol para sua nova campanha que celebra a parceria com a UEFA Champions League: o argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah.

No vídeo “The Last Can Standing” (“a última lata restante”), os dois astros medem forças com a bola no pé para disputar uma última latinha de Pepsi no freezer de um posto de gasolina no meio do nada.

É a primeira vez que os dois jogadores se encontram em uma campanha – para além dos campos de futebol, o negócio do esporte já permite comparar o desempenho de jogadores também no mundo do marketing.

A campanha divulga a nova plataforma e slogan da marca, “For The Love of It”, que, segundo a Pepsi, “incentiva as pessoas a apostarem tudo nas coisas que amam”.

A Pepsi também preparou uma embalagem especial para o torneio europeu de 2019 e vai veicular seus anúncios em 65 países.

Assista: