Pepsi convida Narcisa para defender consumidores

A personalidade Narcisa Tamborideguy, formada em Direito, irá se unir com a Pepsi para defender o direito de escolha. O anúncio tem como objetivo reforçar o posicionamento “Só que sim”, lançado pela marca no ano passado para proteger a liberdade dos seus consumidores.

“O que queremos é reforçar o valor das escolhas autênticas e incentivar os consumidores a continuarem sendo quem eles são, sem medo de se sentirem julgados por isso” explica Bernnardo Bonnard, gerente de marketing da empresa.

O comercial mostra Narcisa falando sobre diversos momentos em que as opções são consideradas fora do padrão, repudiando as críticas e convidando os espectadores a contarem quais são as suas próprias preferências.

Criada e desenvolvida pela agência Rapp Brasil, serão feitos outros vídeos respondendo sobre alguns dos “casos”, nos quais as pessoas se sentem julgadas no dia a dia. Além de estrelar o filme, a socialite responderá aos comentários dos fãs da marca nas redes sociais, sempre defendendo o direito às escolhas.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.