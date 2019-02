Pepsi se rende ao viral do Harlem Shake

São Paulo – Não demorou muito. Ao menos uma grande marca, a Pepsi, abraçou o maior viral espontâneo do começo de 2013, os onipresentes vídeos do "Harlem Shake".

Com 81 mil visualizações em dois dias, o filme publicado pela marca é só um capítulo corporativo recente da grande piada interna que circula na internet desde o começo do mês. Só nos primeiros 10 dias em fevereiro, cerca de 12 mil vídeos do meme foram publicados no Youtube, gerando mais de 44 milhões de visualizações, segundo relatório do site.

Dessa vez, foram as latas de refrigerante a dançar a coreografia. Tudo começa com um indivíduo, quase sempre mascarado, fazendo o Harlem Shake (música do produtor nova-iorquino Baauer) sozinho. De repente, corta para o grupo inteiro ao seu redor que entra, meio atrapalhadamente, na dança. Assista ao lado o vídeo da Pepsi.