Pensando no futuro sem cartões, Mastercard muda logo e esconde nome

São Paulo – Diante das inovações dos pagamentos, que já “mataram” o dinheiro vivo e os cheques, os cartões também podem estar com os dias contados. A onda da vez é a popularização dos pagamentos digitais. Com um pagamento seguro direto no smartphone, quem precisa de um cartão físico no bolso, não é mesmo?

Pensando nos novos tempos que já se impõem, a Mastercard anunciou nessa semana o seu novo logo. E a mudança no design foi estruturada em torno justamente do futuro sem cartões. O novo logo da marca esconde o nome “Mastercard”, onde ficava em evidência o cartão (card). A ideia é que o consumidor dissocie a marca da ideia única de “cartão de crédito” e passe a vê-la como uma marca de “soluções de pagamento”, seja ele em cartão ou com o pagamento digital.

Ficam no logo os icônicos círculos vermelho e amarelo. É a primeira vez em mais de 50 anos que o nome da empresa não aparecerá em seu logo. “Como o consumo e a área do comércio continuam a evoluir, o símbolo da Mastercard representa a Mastercard melhor do que uma palavra. O design moderno flexível vai permitir que a empresa trabalhe perfeitamente no cenário digital”, afirmou a empresa em uma nota à imprensa.

Segundo a marca, foram vinte meses de pesquisa para promover a mudança do logo. Ela queria garantir que os consumidores ao redor do mundo reconheceriam a marca mesmo que não tivesse o nome escrito no logo, ou seja, precisavam testar a popularidade e força dos dois círculos que se encontram. Segundo a Mastercard, 80% dos consumidores reconheceram o símbolo espontaneamente.

Ao jornal Wall Street Journal, o chefe de marketing e comunicações da Mastercard Raja Rajamannar disse: “Reinvenção na era digital chama por uma simplicidade moderna”, justificando o caráter minimalista do novo logo. Ele também citou, sem nomes, outras marcas que só são reconhecidas pelo símbolo, não pelo nome: a maçã da Apple, o “swoosh” da Nike, o alvo da Target.

Confira o novo logo e o logo antigo:

Novo logo da Mastercard: agora, sem o nome da empresa Novo logo da Mastercard: agora, sem o nome da empresa

Logo antigo: