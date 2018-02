Pelé estrela nova campanha emocionante da Mastercard

São Paulo – Apesar de ser um esporte e, portanto, ter a competição e a rivalidade no seu cerne, o futebol é também um jogo que promove união e empatia.

A nova campanha da Mastercard trouxe Pelé para falar mais sobre tal poder.

Em “22 Languages” (22 idiomas), vinte e dois fãs de futebol, de vinte e duas nacionalidades diferentes, foram levados para disputar uma partida. Onze contra onze, claro.

O time vencedor ganharia ingressos para a UEFA Champions League.

Antes, uma boa dose de discursos nacionalistas, mostrando rivalidades que extrapolam o mundo do futebol: argentinos e brasileiros, italianos e franceses, ingleses, americanos etc.

Ao final da partida, Pelé surpreende os jogadores no vestiário. E, claro, final feliz: todo mundo acabou levando um ingresso para casa.

“A razão do futebol é, sem dúvida, unir as pessoas. Nós temos diferentes filosofias de vida, diferentes idiomas… mas nós temos as mesmas emoções e sentimentos”, diz o rei, em inglês.

Assista: