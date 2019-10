Pela primeira vez, “Leia para uma criança” conta história real em campanha

São Paulo — O projeto Leia para Uma Criança, promovido pelo Itaú Unibanco e pela Fundação Itaú Social, para distribuir livros gratuitos e incentivar a leitura na primeira infância realiza, pela primeira vez, uma campanha com história real.

O protagonista é Thompson Vitor, que passou em 1º lugar no exame do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) em 2015.

Morador de Paço da Pátria, na Zona Leste de Natal (RN), ele vivia com sua família. A mãe, Rosângela Marinho, trabalhou por muitos anos como catadora de lixo recicláveis. Enquanto buscava os materiais que ajudavam no sustento, ela também procurava por livros descartados, os levava para casa e lia as histórias para seus filhos.

A persistência de Rosângela levou Thompson Vitor a estudar mem Fortaleza, quando ganhou uma bolsa de estudos da Organização Educacional Farias Brito. Ele seguiu estudando, passou em 1º lugar na IFRN e atualmente, cursa Química na Universidade de Rochester, em Nova York, nos Estados Unidos.

“Minha mãe sempre me criou da casa para a escola. Onde morávamos muitos jovens se perderam nas drogas, mas graças ao esforço dela e do meu pai, conquistei oportunidades de estudo nunca antes imaginadas na nossa família”, disse Thompson Vitor a EXAME.

Mãe e filho viajaram para São Paulo e contaram ao Itaú suas histórias para a campanha criada pela DPZ&T. Foram feitos dois filmes – um contado do ponto de vista adulto, a mãe, que imagina um futuro promissor para seu filho; o outro segue a visão da criança, ilustrando a consequência da leitura.

As estreias acontecem durante o intervalo do Jornal Nacional e da novela das 21h da TV Globo neste 7 de outubro.

Os filmes terão outros desdobramentos. Um deles mistura realidade e ficção ao ter trechos exibidos dentro da novela Bom Sucesso.

“Durante todos esses anos, passamos pelo lúdico. Agora, temos um exemplo concreto do dia a dia, um incentivo para que ninguém deixe os livros parados”, diz Eduardo Tracanella, diretor de marketing institucional do Itaú Unibanco.

Os livros — Em sua nona edição, a programa vai distribuir 3,6 milhões de livros para todo o país, em kits compostos por edições exclusivas de “Leo e a Baleia”, de Benji Davies, e “O Tupi que Você Fala”, de Cláudio Fragata. Os pedidos podem ser feitos pelo site do Itaú e são abertos para qualquer pessoa, cliente ou não do Itaú.

Em 2019, 600 mil kits do Leia para uma Criança serão enviados pelo Itaú Social a crianças matriculadas na rede pública de municípios considerados de alta e muito alta vulnerabilidade, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país.