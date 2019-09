Pela primeira vez Facebook lança campanha nacional

O Facebook faz sua primeira campanha nacional de marketing no Brasil a partir desta quarta-feira, 26.

Nomeada Somos Mais Juntos, a intenção é destacar histórias de pessoas que usam os grupos da rede social.

O país é o segundo a receber a campanha de marketing no mundo, depois dos Estados Unidos. Isso se deve a força da comunidade local. Atualmente, 132 milhões de brasileiros usam o Facebook todos os meses.

A campanha contará histórias reais de pessoas em grupos do Facebook. A intenção é mostrar a rede social como uma ferramenta que aproxima as comunidades.

“A campanha Somos Mais Juntos vai mostrar para os brasileiros como eles podem aprender, explorar e fazer mais por meio dos Grupos”, diz Conrado Leister, diretor do Facebook Brasil.

O lançamento acontecerá em uma ativação no Rock in Rio. Logo após a entrada na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, as pessoas poderão mostrar — a partir de quatro pulseiras, cada uma desenhada por um artista — com qual gênero musical elas se identificam.

A rede social convida as pessoas com o mesmo interesse musical — entre pop, funk, rock ou eletrônica — a se reunirem em um espaço com uma mini-festa e setlist personalizado.

O espaço contará ainda com convidados surpresa, como músicos, influencers e atores.