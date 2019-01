Pela 1ª vez, Outback Brasil lança pratos voltados ao público vegetariano

São Paulo – Os vegetarianos sempre foram bem-vindos no Outback, apesar da rede de restaurantes inspirada na culinária australiana levar “steakhouse” no nome e ser famosa pelas suas carnes, como as costelas ao molho barbecue. Quem não queria a carne podia se concentrar, por exemplo, na famosa cebola Blomin’ Onion ou nas batatas fritas.

Agora, o Outback Brasil resolveu pensar exclusivamente nos vegetarianos e, pela primeira vez, vai incluir no cardápio três pratos criados desde o começo com essa fatia dos consumidores em mente. As novidades chegam hoje (28) aos restaurantes brasileiros.

Os lançamentos são o Veggie Blue Cheese Burger (hambúrguer vegetariano a base de brócolis, couve flor e queijo gorgonzola, coberto por um mix de queijos derretidos; servido com molhos de gorgonzola e Barbecue Ranch, alface, tomate, picles de pepino em um pão tipo brioche e fritas); o Jack Nachos (tortillas de milho servidas com feijões pretos, tomate, repolho roxo, carne vegetariana – jaca desfiada e preparada com o tradicional tempero da casa – e molho Cheese Ranch); e as Veggie Bites (dez almôndegas vegetarianas de berinjela defumada e temperadas com o bold flavour Outback e servidas com barbecue ranch).

Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil, explica à EXAME que os consumidores há tempos pediam opções vegetarianas elaboradas. “Há bastante tempo acompanhamos a tendência de pessoas que mudam seus hábitos e se tornam vegetarianas. Tanto em contatos recebidos pelo nosso Fale Conosco quanto nas nossas redes sociais – e esse último com uma frequência bastante expressiva -, recebemos relatos apaixonados de clientes que amam a culinária do Outback, mudaram seus hábitos de consumo e queriam que oferecêssemos pratos veggie”, diz Renata.

A marca estava de olho em pesquisas recentes que mostravam um aumento do número de brasileiros vegetarianos, o que indicava que havia um público a ser conquistado. Pesquisa da Kantar Ibope Media aponta que, entre 2012 e 2017, o número de adultos vegetarianos no País foi de 8% para 12%. Já o Ibope aponta que 14% dos brasileiros se declaravam vegetarianos em 2018.

A marca explica que pratos do cardápio sempre foram adaptados para consumidores vegetarianos que pediam a mudança no restaurante. As massas sem a carne eram muito pedidas, por exemplo. Faltava criar pratos desde o começo pensados para esse público e que tivessem o “DNA Outback”. “Como o assunto veggie era um território totalmente novo para Outback, dedicamos muito tempo em pesquisas para conseguirmos chegar nas melhores opções”, conta Renata. A marca fez testes com consumidores antes de finalizar os pratos e inclui-los no menu.

Confira imagens dos pratos:

Jack Nachos, lançamento vegetariano do Outback no Brasil Jack Nachos, lançamento vegetariano do Outback no Brasil

Veggie Blue Cheese Burger, lançamento do Outback Brasil Veggie Blue Cheese Burger, lançamento do Outback Brasil

Opções vegetarianas

Outras redes de restaurantes no Brasil apostaram recentemente em opções vegetarianas para seus clientes brasileiros. Em 2018, o McDonald’s criou um veggie burger. Antes, em 2015, seu concorrente Burger King tinha incluído sua versão sem carne no cardápio.