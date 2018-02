Patrocínio da SporTV na bandeira do Corinthians provoca debate

Pelos grupos de futebol, no WhatsApp e nas redes sociais, o jogo entre Corinthians e Palmeiras ainda não acabou.

Além das discussões de sempre sobre os lances da partida, se foi ou não pênalti, entre outras coisas, uma bandeira erguida em uma das arquibancadas da Arena Corinthians gerou polêmica. O motivo? O estandarte, que para muitos deveria estampar apenas a paixão do povo por seu time, exibia também a marca do canal de televisão esportivo pay-per-view Premiere, da Rede Globo.

Quem estava no estádio ou viu o jogo pela TV poderia até ter deixado o detalhe escapar. Mas o perfil do Corinthians no Twitter, que tem mais de cinco milhões de seguidores, fez questão de compartilhar com orgulho o objeto em um post com os seguintes dizeres: “Valeu, @CanalPremiere! O bandeirão ficou bem louco! #CanalPremiere #VaiCorinthians”.

No próprio tweet, dezenas de críticas ao bandeirão patrocinado ficaram evidentes. De um lado, os palmeirenses, que alegaram que a maior empresa de comunicação do país escolheu o adversário para a ação, e questionando o quanto essa influência alvinegra nos bastidores pode gerar interferências no resultado das partidas.

Do outro, corintianos chateados porque um símbolo de sua paixão portava algo que não estava genuinamente no contexto: uma propaganda.

A repercussão chegou até a imprensa esportiva. O colunista Menon escreveu sobre o assunto aqui. Outros blogs não perderam a oportunidade de comentar a questão, embora grandes veículos não tenham sequer tocado na pauta.

Não se sabe a capacidade que esse buzz tem de gerar resultados negativos para o Premiere, talvez nenhum. Mas um arranhão na imagem do canal, por menor que seja, é evidente. A imagem do clube alvinegro também não escapou ilesa do fato, gerando controvérsia com seus próprios torcedores.

Exposições de marcas fora de lugar, em um esporte tão passional quanto o futebol, mostram um ponto fundamental: é preciso ter muito tato para trabalhar com marketing esportivo.

Confira alguns dos comentários negativos do público sobre a ação: