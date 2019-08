Para reduzir lixo plástico, Carrefour espanhol lança sacola de algodão

São Paulo – No mês de agosto, clientes da rede Carrefour na Espanha foram surpreendidos com uma novidade na área de hortifrúti do mercado: a possibilidade de embalar frutas, legumes e outros alimentos frescos em sacolinhas feitas 100% de algodão e reutilizáveis.

O uso da sacola é opcional. No lugar das embalagens convencionais de plástico, os clientes podem comprar a versão em malha que é vendida em conjunto de três unidades por 3,99 euros (cerca de 18 reais).

A alternativa ecológica às sacolas plásticas de uso único é uma tentativa da varejista francesa reduzir o desperdício de embalagens — pelo menos nas lojas da Espanha.

Em nota enviada ao site EXAME, a companhia diz que está trabalhando com outras alternativas no Brasil. Até o final de 2019, a empresa garante que todo o sortimento de orgânicos irá priorizar o uso de materiais recicláveis e biodegradáveis. “Com essa medida, cerca de 51 milhões de bandejas de isopor serão trocadas por alternativas mais ecológicas em um período de 12 meses”, afirma.

Segundo a rede, dentre as novas iniciativas adotadas estão embalagens de papelão ondulado, folhas de papel e de plástico de polietileno [que podem ser enviado para a reciclagem] para frios e queijos fatiados, além de copos canudos e mexedores feitos com papel e madeira para as cafeterias e caixas de papelão para os produtos comprados via e-commerce.