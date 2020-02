Para o Carnaval, Nubank promove campanha “Fantasie seu cartão”

São Paulo — Em clima de Carnaval, o Nubank convida seus clientes, e também de outras instituições, a fantasiarem seus cartões de crédito e débito.

A iniciativa surge depois de uma onda de golpes nos quais vendedores trocam rapidamente os cartões sem que a vítima perceba. Após a troca, diferentes valores são debitados da conta.

Para se ter uma ideia, no banco, durante o Carnaval 2019, o volume total de chamados relacionados a algum tipo de fraude por golpes aplicados com o cartão foi mais que o dobro do registrado no último Réveillon.

Para conscientizar e ajudar o público neste procedimento de segurança, o Nubank vai distribuir – gratuitamente e sujeito a esgotamento – cartelas de adesivos removíveis em sua sede em São Paulo no próximo dia 20/02 (quinta-feira), das 9h às 20h.

Além dos adesivos removíveis, a personalização pode ser feita com canetas marcadoras.

Quem não puder comparecer a sede da empresa em São Paulo, é possível personalizar o próprio cartão com qualquer adesivo de baixo relevo — para não haver problemas na hora de inserir na maquininha.

É recomendável também que não se faça qualquer aplicação nas áreas ocupadas pelo chip e pela tarja magnética.