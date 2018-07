Para final da Copa, McDonald’s lança inédito McCroácia

São Paulo – A final inédita e surpreendente da Copa do Mundo, entre França e Croácia, fez o McDonald’s correr para colocar os seus famosos lanches da Copa em dia.

Antes com oito representantes (os oito países que já levantaram a taça da competição), como McBrasil, McItália e McArgentina, a marca no Brasil lança, agora, o inédito McCroácia.

A surpresa foi divulgada com exclusividade ao site EXAME.

O McCroácia será um lanche com frango crispy, cogumelos caramelizados, tomate, bacon, parmesão, cebola crispy e mostarda rústica, no pão com gergelim preto e branco.

A novidade, contudo, será difícil de experimentar: o McCroácia estará disponível somente no domingo (15), dia da final, e em um restaurante McDonald’s: na loja conceito que fica na esquina da Avenida Henrique Schaumann com a Avenida Rebouças, em São Paulo.

O McFrança também estará disponível nesse dia (cogumelos caramelizados, dois hambúrgueres, queijo emental, mix de folhas, cebola crispy e Melt Brie no pão com gergelim).

Segundo a marca, o lanche foi criada com ajuda de um chef croata.

Será a última chance de consumidores e fãs provarem os lanches da Copa desse ano, já que a promoção com os oito lanches acabou no último dia 3.

Uma campanha da DPZ&T, a ser divulgada no fim de semana nas redes sociais do McDonald’s, vai avisar os consumidores da chegada da Croácia ao rol de lanches especiais.