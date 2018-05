Para Copa, Catuaba lança “Vuvuzela Selvagem”

Há alguns anos, uma das palavras mais lembradas quando o assunto é Copa do Mundo é a onipresente vuvuzela. Lançada durante o torneio realizado na África do Sul, a barulhenta corneta caiu no festivo gosto do brasileiro e é revisitada em quase qualquer cerimonia popular.

Consciente do carinho nacional por festa e atenta ao apelo que uma bebida feita para as ruas tem, a catuaba Selvagem resolveu juntar a Copa com a vontade de beber e lançou uma embalagem promocional que se transforma na icônica invenção africana.

Criada pela agência ProBrasil, a ação desenvolvida para a “bebida oficial da alegria brasileira” irá distribuir 200 mil garrafas comemorativas do produto que virão com um apito e poderão se transformar em uma estrondosa maneira de torcer pela Seleção.

Para quem se interessar, a edição limitada estará espalhada em 105 pontos de vendas selecionados como Extra, Pão de Açúcar e Makro a partir da segunda quinzena de junho.

Para comunicar a novidade, a campanha de divulgação traz o título “Haaaaaja Pulmão” e poderá ser conferida nas mídias digitais e em ações de ponto-de-venda.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.