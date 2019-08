Para agradar cliente, Nubank faz mimo duplo e inclui funcionária no pacote

São Paulo – Você já deve ter ouvido falar dos famosos “mimos” que o Nubank envia para alguns clientes. Seja numa ligação telefônica, num atendimento via chat, por e-mail ou nas redes sociais, sempre há chance de uma simples resolução de dúvidas acabar virando o que a fintech chama de atendimento “WoW”.

O WoW é uma situação em que o Xpeer, como são denominados os membros do time de atendimento do Nubank, envia aos clientes presentes, experiências e cartas escritas à mão, de acordo com a conexão que tiveram durante a conversa. Esse procedimento, segundo a empresa, é uma forma de reforçar a conexão com os clientes e surpreendê-los com um atendimento que vai além do esperado.

O primeiro atendimento desse tipo foi feito em 2015. Em pouco mais de 4 anos, a fintech já entregou mais de 9.500 mimos. Mas no último dia 15, ocorreu pela primeira um atendimento WoW duplo. A cliente surpreendida oi a carioca Luci Keil, 63 anos, que reside em Piraí (RJ), onde mantém um sítio com mais de 80 cachorros, 10 gatos e outros bichos.

Após ter problemas com o estorno de pagamento de um produto veterinário para os animais do sítio, Dona Luci fez contato com a atendente (Xpeer) Hana Domingues, que solucionou o problema. No contato, Hana descobriu a atuação da cliente no cuidado e proteção de quase uma centena de animais e foi inspirada a oferecer uma experiência diferente: uma caixa cheia de brinquedos para pets. Além disso, a funcionária foi convidada por Dona Luci a conhecer sua casa no interior do RJ.

Assim, o Nubank resolveu promover um mimo duplo, com o encontro presencial entre elas e passeio turístico da funcionária aos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro após a visita. A fintech custeou todos os gastos da funcionária e da equipe que foi até o Rio de Janeiro entregar o presente à cliente. A ação foi gravada e exibida em evento interno da empresa na noite de ontem (28).

Atualmente o time de atendimento do Nubank conta com cerca de 1.000 pessoas. Será que o mimo duplo abre a possibilidade de outros funcionários também receberem WoWs daqui para frente?

“As possibilidades são infinitas. O WoW surge da conexão criada durante um atendimento e estamos sempre buscando novas formas de tornar esta experiência ainda mais incrível. Se a ideia de envolver pessoalmente os funcionários até na entrega do WoW fizer sentido em determinada situação, podemos repeti-la. Depende de cada história”, disse em nota a empresa.