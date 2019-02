Papel de bandeja vira jogo de futebol mobile no Giraffas

São Paulo – Ícone das grandes redes de restaurantes, o papel de bandeja do Giraffas será protagonista de um game mobile de futebol – o GiraGol, criado pela Mood.

A agência transformou as lâminas de papel da rede em um campo de futebol para o aplicativo, que pretende dar um tempero a mais às refeições dos clientes.

Mais de 4 milhões de papéis de bandeja GiraGol já foram distribuídos entre as unidades do Giraffas no Brasil.

Ao receber sua refeição, o cliente logo verá, no papel de bandeja, o convite para fazer o download do aplicativo e, em seguida, para destacar a bolinha de papel e iniciar o jogo que consiste em uma disputa de pênaltis.

Primeiro, é preciso programar o goleiro indicando o local do gol em que ele fará a defesa. Depois é só dar um chute com os dedos na bolinha de papel em direção à meta.

Após o lance, a bola se projeta para dentro da tela, onde o desafio é escapar da defesa do goleiro.

Esse, desenvolvido em animação numa parceria com a Pixellabs, é acionado assim que a bola tocar a tela do smartphone.

O reconhecimento da bolinha de papel pela tela do celular, só foi possível após diversos testes realizados pela agência, que chegou a uma combinação de três diferentes ferramentas encontradas nos celulares: câmera frontal, acelerômetro e microfone.

Primeiro, a câmera reconhece o papel de bandeja e a distância do chute, atribuindo diferentes pontuações para cada uma delas.

O acelerômetro calcula a trajetória e reconhece o impacto da bola na tela, ativando o movimento do goleiro.

O microfone, por sua vez, reconhece o local do impacto, determinando a área do gol onde a bola virtual deverá aparecer.

O GiraGol ainda pode ser jogado em dupla. Basta apenas conectar-se ao celular de outra pessoa, por meio do Bluetooth.

Enquanto um jogador chuta, o outro é responsável por escolher previamente o local de defesa do goleiro. Em seguida os papéis se alternam.

Além dos jogadores, o aplicativo também conta com a torcida, que reage de acordo com cada lance. Os resultados da disputa podem ser compartilhados pelos usuários em suas redes sociais.

Para jogar é imprescindível o uso do papel de bandeja e de bolinhas de papel que não sejam da cor branca.

A imagem da lâmina também será disponibilizada para impressão nas páginas do Giraffas no Facebook e no Twitter para que o jogo não fique restrito às lojas e possam ser jogados novamente pelos consumidores, em qualquer lugar.

Para divulgar o lançamento, a Mood também desenvolveu uma campanha nacional, a qual contará com peças para as páginas do Giraffas nas redes sociais, além de mídia mobile.

O aplicativo GiraGol já está disponível para download em smartphones iOS, na AppStore e para Android a partir do dia 23/5, no Google Play Store.

Confira o vídeo:



//www.youtube.com/embed/SmGJQUmEShE



Ficha Técnica

Cliente: Giraffas

Agência: Mood

Título: GiraGol

Criação: André Felix, Bruno Brasileiro e Ricardo Brad Correia

VP Criação: Valdir Bianchi

Head de Convergência: André Felix

Convergência: Rafael Coelho, Pepo Penteado, Andressa Meca e Aline Castro

Atendimento: Andrei Croisfelt, Fábio Meneghati, Fernanda Albuquerque e Micaela Molan

Planejamento: Daniel Rios e Fabrício Natoli

RTV: Rita Teófilo e Thiago Yamasaki

Produtora videocase: Monster Films

Desenvolvedor Game: Edgard Ortiz Jr./Pixellabs

Design sonoro game: Pixellabs

Produção de áudio videocase: Comando S

Fotógrafos: Fernando Gardinali e Roberto Yuji

Aprovação do cliente: Ricardo Guerra e Fernanda Perillo Faria