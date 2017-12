Papai Noel fica careca por uma boa causa

Como pessoas comuns conseguem transformar vidas no final de ano. Essa é a mensagem que o filme de Natal da Canon quer deixar. Com o conceito “Tem momentos que a gente guarda para sempre”, a ação aposta na emoção para divulgar a cultura da marca.

Para a supervisora de marketing da Canon no Brasil, Tânia Abe, o Natal é um momento importante para se fazer o bem e inspirar pessoas a isso. “É como trabalhamos no dia a dia na Canon e faz parte da nossa filosofia corporativa, Kyosei, viver e trabalhar em conjunto para o bem comum”, afirma Abe.

O filme criado pela Dentsu e produzido pela Bossa Nova, o qual integra a campanha que será veiculada no Brasil e em vários países da América Latina, retrata a visita do Papai Noel ao Hospital ITACI, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil, ligado ao Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Confira abaixo o como foi esse dia tão especial para os pequenos pacientes:

