Panini anuncia “extra” do álbum da Copa, com 100 novas figurinhas

São Paulo – Ainda nessa semana, chega às bancas brasileiras um kit “complementar” do álbum da Copa do Mundo 2018, da Panini.

O pacote extra traz cem novas figurinhas. São 92 novos jogadores realmente convocados entre diversas seleções e mais oito figurinhas exclusivas do Brasil.

O álbum original acaba saindo antes de muitas convocações oficiais, gerando muitas discrepâncias entre os convocados e os jogadores com figurinha. Além disso, são apenas 18 jogadores por time no álbum oficial, não 23.

Ainda há um encarte especial com ficha técnica dos 23 jogadores convocados e a foto oficial do time.

Nessas oito, os cinco jogadores convocados por Tite e que não estavam no álbum inicialmente, como Fagner e Cássio, além de duas figurinhas com o uniforme da seleção e uma com o mascote do time, o famoso “Canarinho pistola”.

O kit está disponível online na loja da Panini. Nas bancas, chega no dia 29, sexta-feira. O valor será de R$ 29,90.

Entre os jogadores estrangeiros, há figurinhas de Rodrigo e Iago Aspas, da Espanha, e Thorgan Hazard, da Bélgica, entre outros.

