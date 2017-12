Pablo Vittar estampa rótulo da Coca-Cola “bem na sua cara”

Famosa por criar uma das representações mais populares do Papai Noel, a Coca-Cola mostra que entende as mudanças sociais e escolhe essa época do ano tão emblemática para atrelar outros ícones à marca.

Depois de se posicionar em defesa da diversidade no Dia do Orgulho LGBT (28 de junho) com uma ação de endomarketing que estampou em suas latinhas a frase “Essa Coca-Cola é Fanta e daí” (veja aqui), o grupo mostra que está realmente ao lado da causa e convida Pablo Vittar para protagonizar sua campanha no final do ano.

Publicada em outubro nas redes sociais oficiais da estrela, a parceria dividiu opiniões. Uns elogiaram o engajamento, enquanto outros ficaram exaltados com a atitude da tradicional empresa. Porém, muitos deles não levaram em consideração que a estratégia chamada de fanfeat também contemplará outros ídolos pop como Luan Santana, Projota e Anitta.

// gravando a campanha da Coca-Cola que tá ficando incríveeel @cocacola_br Aproveitando matando a saudade do meu baby @brunoilogti #fanfeat #cocacola ♥️🎬✨🏹 A post shared by Pabllo Vittar 🏹✨ (@pabllovittar) on Oct 23, 2017 at 10:07am PDT

Coerente com o seu reposicionamento, a companhia não tonteou e nocauteou os que criticaram a união publicitária. Vindo à tona na quarta-feira (29) pela fanpage Pablo Vittar Online, a publicação do desdobramento leva à lona os críticos e mostra uma gôndola de supermercado com a nova embalagem do refrigerante que dá um KO na homofobia.

Procurada pelo Adnews, a Coca-Cola confirmou oficialmente a ação.

Curtiu a ação? Se quiser, diga o que achou nos comentários

Este conteúdo foi publicado originalmente no site Adnews.