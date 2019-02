Outback vai dar suas famosas canecas de chopp em nova promoção

São Paulo – Começa nesse domingo (10) a promoção do restaurante Outback que dá aos seus consumidores suas famosas canecas de chopp. A promoção já virou evento anual da marca.

Para ganhar, clientes precisam pedir uma Super Wings (15 sobreasas de frango empanadas) e dois Chopp Brahma 340ml em qualquer restaurante da rede no Brasil.

Esse ano, as canecas vêm em seis cores diferentes e com frases customizadas. Entre as frases, mensagens como “never put off till tomorrow the fun you can have today” (algo como “não deixe para amanhã a diversão que você pode ter hoje”).

Para saber todos os dias e horários da promoção, o Outback disponibilizou as informações em seu site.

Segundo Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil, a marca aumentou as expectativas para esse ano e aumentou o estoque disponível de canecas: 150 mil.

Confira: