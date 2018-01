Outback vai dar batata frita de graça

Vez ou outra, o Outback disponibiliza seus produtos como forma de mimar seus consumidores. Já foram oferecidos chopes, canecas e até festival de hambúrguer a marca fez por aqui.

Desta vez, a rede de restaurantes inspirada na temática australiana vai comemorar o Dia Nacional da Austrália oferecendo aos clientes a Aussie Cheese Fries, a porção de batata frita coberta com mix de queijos e bacon da empresa.

A ação, realizada em parceria com a batata frita McCain, acontece entre 22 a 25 de janeiro (com exceção feriados), durante todo o dia, em todos os restaurantes no Brasil.

Para participar, o cliente deve acessar o hotsite e gerar um cupom da promoção, que deve ser apresentado no Outback na tela do celular ou impresso. A troca pelo o aperitivo só é válida no momento da compra de um prato principal ou outro aperitivo da casa.

Os vouchers já podem ser emitidos e a troca nos restaurantes poderá ser realizada a partir do dia 22/01.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.