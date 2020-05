Outback Steakhouse lança coxinha de costela em edição limitada

Para celebrar o Dia Nacional da Coxinha, em 18 de maio, o Outback Steakhouse lança, por tempo limitado, sua coxinha feita com a costela da marca, conhecida como Ribs On The Barbie.

Batizada de Ribs Coxinha, o produto é feito de costela desfiada, molho barbecue, cream cheese e temperos da rede de restaurantes empanados em farinha panko.

Devido à pandemia da covid-19, a rede está operando apenas via delivery. “Unimos a paixão dos brasileiros pela coxinha com nossa costela para oferecer um produto novo que as pessoas podem aproveitar em casa”, diz Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.

A empresa tem buscado levar o clima dos resutarantes para a casa dos clientes ao oferecer, por exemplo, o pão australino de cortesia e uma playlist criada pela marca.

A novidade está disponível nos restaurantes com delivery do Outback pelo iFood de 18 a 31 de maio, ou enquanto durarem os estoques, a porção com oito unidades sai por 39,90 reais.