Outback promove novo festival de costela com lançamentos

São Paulo – Bem recebido pelo público em 2017, o Outback Brasil promove o seu segundo Festival de Ribs, trazendo pratos com sua famosa carne de costela suína no molho barbecue.

Por tempo limitado, a franquia coloca no cardápio um hambúrguer especial – apresentado no festival anterior – e mais duas novas criações.

O Ribs Bloomin’ Burger (43 reais) traz costela desfiada no recheio, além de pétalas da famosa Bloomin’ Onion e maionese da casa, além de fritas.

Já as Ribs Fries (51,90 reais) contam com as batatas da casa cobertas com costela desfiada, molho barbecue, mix de queijos derretidos, bacon crocante e molho Cheese Ranch.

A outra criação do festival são as Ribs Fire Bites (49 reais): bolinhos fritos recheados com costela desfiada e Mac ‘N Cheese, servidos com spicy mayo e molho Firehouse.

Confira as imagens: