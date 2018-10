Outback lança três lanches inéditos (incluindo um burger doce)

O Outback Steakhouse inovou mais uma vez e surpreenderá seus clientes com a Outback Burger Experience: três novos sanduíches com receitas exclusivas estarão no cardápio do restaurante a partir de 30/10 por tempo limitado.

O menu traz uma experiência completa com dois burgers salgados e uma criação inédita de um burger doce para sobremesa, além de batata-doce frita como acompanhamento.

Chamado “Reactions”, o vídeo da campanha de lançamento mostra celebridades e clientes reais conhecendo as novidades e reagindo a elas. Nomes como Tiago Abravanel, Ana Clara e Sophia Abrahão aparecem em momentos divertidos sendo surpreendidos pela ousadia dos novos produtos.

Com o mote “É mais que burger, é Outback”, o conceito é assinado pela agência Santa Clara.

O vídeo mescla a preparação dos sanduíches com as reações das pessoas ao conhecer as novidades. Com forte foco no ambiente digital, a marca traz vídeos de 15 e 30 segundos, com estratégia de mídia online traçada pela agência Ionz.

Também haverá ativações em OOH, aeroporto, cinema e elevador coordenadas pela Santa Clara. A estratégia de ativação em PDV foi desenvolvida pela agência HSTK. Confira o filme abaixo:

*Este conteúdo foi publicado originalmente no AdNews.