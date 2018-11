Outback lança panetone exclusivo com brownie

A rede de restaurantes Outback preparou uma surpresa inédita para este Natal: uma combinação exclusiva de panetone de chocolate com o tradicional brownie do restaurante. Chamada de Thunderttone, a novidade traz uma receita de panetone com gotas de chocolate, recheado de ganache de chocolate meio amargo, finalizado com cobertura de chocolate e granulado belga, e uma base do brownie com nozes pecãs da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under.

O lançamento com 800 gramas custa R$ 59,90 e estará disponível em todas as unidades do restaurante no Brasil a partir de segunda-feira, dia 26 de novembro. Nas lojas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e, nas demais regiões, a partir de 05/12.

“Queremos que nossos clientes possam levar o momento Outback para a casa para que, assim, possamos estar ainda mais presente em ocasiões especiais de suas vidas”, conta Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.