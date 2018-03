Outback lança ovo de Páscoa com brownie

São Paulo – Famoso por suas carnes e pela Bloomin’ Onion, o Outback também investe pesado quando o assunto é sobremesa.

No Brasil, a marca lança, na semana que vem, o seu ovo de Páscoa 2018: o Choco Brownie from Down Under.

O ovo é inspirado na sobremesa da casa, o brownie Chocolate Thunder from Down Under.

O lançamento traz casca de chocolate amargo e recheio de brownie com ganache de chocolate branco e de chocolate ao leite.

Nos restaurantes, estará disponível a partir do dia 19, em São Paulo, e a partir do dia 26, nos demais estados.

O preço será de R$49 (280g).