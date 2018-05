Outback faz parceria com Havanna e lança nova sobremesa

São Paulo – A rede de restaurantes Outback, que busca inspiração na Austrália, resolveu fazer uma parceria com a Argentina.

No Brasil, a marca lançou ontem (21) uma novidade com a marca Havanna, famosa por seus alfajores e doces de leite.

A nova sobremesa do cardápio do restaurante é o Thunder Havanna, que mistura o famoso brownie de chocolate e nozes pecan da casa com calda de doce de leite Havana.

O prato ainda leva sorvete de baunilha, chantilly e crumble de biscoito amanteigado.

O preço é de 31 reais. A sobremesa ficará por tempo limitado no cardápio.

Confira: