Outback doa ovos de Páscoa para pequenos mercados e profissionais de saúde

A rede de restaurantes Outback Steakhouse está doando 13.600 ovos de páscoa para pequenos mercados de bairro localizados na cidade de São Paulo e para profissionais de saúde.

Para os estabelecimentos comerciais menores o objetivo da ação é ajudar quem está no entorno dos restaurantes da marca a superar o cenário restritivo causado pela quarentena na pandemia do novo coronavírus ao ter mais fluxo em seus caixas.

“O Outback entende que as pessoas que forem aos pequenos mercados para adquirir os ovos também poderão aproveitar a oportunidade para comprar outros itens necessários no dia a dia e que esse fluxo poderá contribuir ainda mais para o aquecimento desses negócios”, diz Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands, grupo detentor do Outback no Brasil.

Os supermercados poderão vender o produto aos seus clientes e ficar com 100% do valor arrecadado. A expectativa é ajudar cerca de 200 estabelecimentos com 7.000 ovos doados.

Os pequenos mercados interessados em vender os ovos deverão passar por um cadastro de aprovação no site da rede de restaurantes e, em seguida, serão liberados para receber a doação.

Na mensagem da campanha o Outback diz ainda que “Se você é cliente, fique em casa. Mas se você precisar sair para comprar algo, dê preferência para o pequeno negócio. Você cuida dele e ele cuida de você”.

Profissionais de saúde

O Outback também entregará os ovos de chocolate para profissionais de saúde. A iniciativa é uma forma de agradecimento pelo trabalho realizado no combate da COVID-19.

A empresa enviará 6.600 ovos de Páscoa para grandes hospitais públicos, particulares e filantrópicos, entre eles a BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo. Os nomes de todos os hospitais serão anunciados em breve.

“É importante destacar que o total de ovos doados para pequenos mercados e profissionais de saúde – 13.600 unidades – é referente a 75% da nossa produção”, afirma Berenstein.

Os ovos de Páscoa

O ovo do Outback para a Páscoa deste ano é uma combinação de duas das sobremesas do restaurante, o Havanna Thunder e o Chocolate Thunder From Down Under.

A novidade é recheada com cinco camadas: brownie de chocolate com nozes pecans do Chocolate Thunder, cremes trufados de chocolate branco e de chocolate meio amargo, brownie de doce de leite Havanna com nozes pecans e ganache de doce de leite Havanna.