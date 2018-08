Outback combina suas receitas mais famosas em porções únicas

A rede de restaurantes Outback Brasil uniu os pratos preferidos de seus clientes em novas combinações. A seleção chamada de Encontro dos Favoritos apresenta três produtos inéditos até o dia 30 de setembro.

Como prato principal, a marca traz sua famosa costela de porco, que é desossada e empanada no mesmo mix de temperos da cebola empanada. O prato ganha pedaços da cebola dourada, bacon e os molhos cheese ranch e barbecue. Há ainda batatas fritas como acompanhamento.

Outro lançamento inédito tem as sobreasas de frango empanadas, as batatas fritas cobertas com mix de queijos e bacon, as costelinhas de porco ao molho, os camarões e as cebola empanadas servidos de uma única vez com duas porções de diferentes molhos.

Para a sobremesa, o milkshake de chocolate com creme de avelã e crumble de biscoito recebe ainda um brownie de chocolate com chantilly no topo.

Todos os 92 restaurantes do Outback no Brasil disponibilizam o menu.