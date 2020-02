Os Jetsons estão de volta em campanha do Bradesco

São Paulo — A nova campanha de comunicação do banco Bradesco traz os personagens do desenho animado Os Jetsons, dos anos 1960.

A partir do slogan “Experimente o Futuro com o Bradesco”, os personagens são exibidos como na abertura da animação, mas usando os serviços disponíveis no banco.

O filho Elroy, por exemplo, realiza pagamento por aproximação, enquanto a mãe Jane utiliza a BIA, Inteligência Artificial do Bradesco.

Na adaptação, outros toques de modernidade aparecem. Jane é presidente de uma empresa e dirige a espaço-nave. Outros personagens também são inseridos para retratar a diversidade brasileira, um deles é negro e gerente do banco.

Veja abaixo o comercial desenvolvida pela Publicis, com produção da Vetor Zero.