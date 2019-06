Os anos 80 estão de volta: Nike lança coleção inspirada em Stranger Things

São Paulo – Se você é fã de “Stranger Things” deve estar contando os dias para a estreia da terceira temporada da série da Netflix, prevista para o dia 4 de julho. Aproveitando a animação dos fãs e o embalo dos anos 1980, a Nike vai lançar uma coleção retrô de tênis, roupas e acessórios inspirados na série de ficção científica.

Os tênis chegam em estilos variados, do esportivo ao cano alto, nos modelos Cortez, Blazer e Tailwind. Todos trazem o logo da série bem como o emblema de tigre da Hawkins High School, escola mais famosa da série, onde estudam Justin, Mike, Will e Lucas, além de outros personagens.

Laranja, verde e branco predominam na paleta de cores da coleção, além do azul, branco e vermelho em homenagem ao Dia da Independência dos Estados Unidos (4 de julho). Além dos tênis, serão comercializadas camisetas e moletons nos tons do uniforme da escola e bonés.

As vendas da nova coleção começarão no dia 27 de junho. No Brasil, estará disponível no e-commerce da Nike e na loja física da Guadalupe, especializada em linha esportiva-urbana jovem em São Paulo.