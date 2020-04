OLX remove mil anúncios irregulares de máscaras e álcool em gel por dia

Com a pandemia da covid-19, os brasileiros passaram a buscar mais por álcool em gel e máscaras.

Segundo o Procon-SP, o preço do álcool em gel, por exemplo, subiu 590%. A organização recebeu quase 3.000 denúncias de preços abusivos.

Na plataforma de vendas online OLX foram removidas, somente na última quinzena, 16.000 publicações que apresentavam valores abusivos de itens como álcool em gel e máscaras utilizados na prevenção da covid-19.

Por outro lado, a empresa viu crescer o número de anúncios destes produtos respeitando as regras e os termos de uso da plataforma, com o acréscimo de 40.000 anúncios no período mencionado.

A OLX entende a importância de permitir anúncios deste tipo de produto na plataforma e, para isso, intensificou esforços para que os usuários respeitem as tabelas de preços oficiais de mercado.