O rock sobrevive a tudo em filme da Kiss FM

Para mostrar que o rock sobrevive a tudo, a Kiss FM lança filme que faz referência às mortes mais famosas e absurdas já sofridas por rock stars.

Criado pela AlmapBBDO e produzido pela Shinjitsu, o filme é narrado em um formato dinâmico e diferente, compondo uma espécie de linha do tempo com esses momentos cruciais. No final, a narração afirma que Se não morreu até agora, o rock não morre nunca mais.

Além disso, a Kiss FM traz aos fãs um desafio a cada semana associado ao filme.

Como o comercial não cita os nomes dos artistas e bandas aos quais se refere, cabe ao público descobrir, por meio de pistas escondidas ao longo do vídeo, quais são os roqueiros homenageados por trás de cada cena.

O primeiro ouvinte a desvendar o mistério e comentar no post publicado na Fanpage da Kiss FM, é recompensando com um prêmio surpresa escolhido pela rádio.

Assim, não é apenas o rock que sobrevive no filme da Kiss FM, mas o próprio comercial que não morre, tendo desdobramento junto à audiência, que pode testar os seus conhecimentos a respeito do universo em questão, investigando e resolvendo os easters eggs (brincadeiras escondidas).