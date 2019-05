O que as brasileiras vão ganhar de presente no Dia das Mães

São Paulo – Todo mês de Maio surge a mesma dúvida: o que dar de presente no Dia das Mães? Roupa é a reposta para quatro em cada dez consumidores (41%), segundo uma pesquisa realizada pela Vivo Ads em parceria com a GFK sobre intenções de compra para a data comemorada no próximo domingo (12).

Na sequência de itens escolhidos, aparecem produtos de beleza (27%), acessórios (16%), eletrodomésticos (7%), eletroportáteis (7%) e telefonia (5%). E as mães (vós e tias) podem comemorar: o valor investido nos presentes deve aumentar 73% em relação ao ano passado, saltando de R$ 204 para R$ 353.

A maior parte dos entrevistados (83%) realizará suas compras em lojas físicas. Outros 17% comprarão em e-commerce (um crescimento de 3 pontos percentuais).

Na hora de pagar, 74% dos consumidores devem optar pelo pagamento à vista, enquanto os demais devem usar cartão de crédito, variando a forma de parcelamento.

Para a pesquisa, foram entrevistadas 448 pessoas, entre homens e mulheres de 18 a 55 anos, das classes A, B e C, de 9 capitais brasileiras. Os dados foram coletados no mês de abril.

O Dia das Mães é considerado pelos varejistas como a principal data comemorativa do primeiro semestre e a segunda melhor do ano em termos de faturamento, perdendo apenas para o Natal.

A expectativa é de que aproximadamente 122,1 milhões de brasileiros presenteiem alguém este ano, o que deve movimentar uma cifra próxima de R$ 24,3 bilhões nos segmentos do comércio e serviços, apontou uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito).