O número 1 voltou? Brahma comemora vitória do Brasil contra Alemanha

São Paulo – A não ser para alguns efeitos moralizantes, a vitória da Seleção Brasileira no amistoso de ontem (27) contra a Alemanha não valeu de muita coisa. Longe de vingar o 7 x 1.

Mas a Brahma, aproveitando a vitória, soltou a sua campanha previamente produzida, pronta para o “play”, onde clama que “o número um voltou”. Dá para imaginar o mesmo comercial com um discurso do tipo “apesar da derrota, seguimos em frente e rumo ao Hexa”.

Além do vídeo, que enfatiza que na história do confronto Brasil x Alemanha o placar é 13 a 5, favorável aos brasileiros, a marca colocou um banner no Mineirão, exaltando a volta do “número 1”.

A escolha, claro, não foi à toa: o estádio foi o palco da maior humilhação da história da Seleção, na semifinal da Copa de 2014.

A criação é da agência Africa.

Assista ao comercial e veja o banner no estádio: