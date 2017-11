O gerente ficou louco no filme do McDonald’s para a Black Fryday

Ninguém entendeu nada. Depois do McDonald’s anunciar pela primeira vez no Brasil um refil de batatas fritas nesta Black Friday (veja aqui), o novo filme mostra que o gerente realmente ficou louco.

Criado pela DM9, o filme comunica de maneira divertida a promoção presente em todos os restaurantes participantes do Brasil.

Com locução marcante, rápida e com explosões de uma comunicação tipicamente de anúncios de varejo, o memético filme chama a atenção das pessoas para a Black FrYday do Mc.

Confira abaixo o resultado dessa deliciosa mistura de referências onde até gatos vão ao espaço para anunciar que quem comprar qualquer McOferta média com batatas como acompanhamento ou uma McFritas média avulsa, ganha 1 refil especial de fritas média:

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.