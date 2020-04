O cenário crítico das empresas de marketing para eventos

Com a pandemia da covid-19, empresas e pessoas físicas deixaram de realizar eventos. Neste cenário, as empresas que organizam promoções, campanhas e lançamentos em eventos sofrem com perdas parciais e totais de contratos.

Segundo uma pesquisa online da Associação de Marketing Promocional realizada entre 30 de março e 6 de abril com cerca de 40 agências do setor no país constatou que 90% delas sofre com cancelamento parcial ou total de atividades.

“Algumas conseguiram rever o formato dos eventos planejados para uma solução virtual”, diz Alexis Pagliarini, presidente da AMPRO.

O maior problema é em relação ao adiamento ou cancelamento dos contratos, que deixou grande parte dos prestadores de serviço com a receita comprometida.

A maior parte das empresas que cancelaram seus eventos pagaram parte das despesas e honorários.

Segundo Pagliarini, o desafio neste momento é manter uma estrutura mínima nas agências para dar conta de retomada. “É preciso ter capital para superar o período, algumas agências conseguiram manter seus ativos ao migrar para outras frentes, com as de programas de incentivo e promoções de produtos”, diz.

O setor que movimenta cerca de 44 bilhões de reais ao ano no Brasil já mostra os impactos da crise. Um exemplo é da startup Eventbrite, que fechou sua operação no Brasil e demitiu cerca de 40 pessoas em um plano global que contou com a demissão de mais de 400 funcionários.

Segundo a empresa a decisão fez parte também de um plano anual de corte de despesas em 100 milhões de dólares, que ajudará a resistir aos impactos da covid-19.

Ainda segundo a Ampro, o setor gera 25 milhões de empregos diretos e indiretos que foram drasticamente comprometidos na pandemia.