O Boticário mostra que ainda há amor na era dos smartphones

Mais uma vez, O Boticário emociona com sua já icônica campanha de Natal mostrando a beleza de unir as pessoas. Criada pela AlmapBBDO, o filme estreou domingo à noite (26) e resgata a aproximação com quem se ama.

Em um mundo em que facilmente se perde o contato real, com tantas tecnologias e cada vez menos tempo, a marca recupera o espírito natalino e a capacidade das festas de final de ano em reunir amigos e familiares e conectar – e reconectar – as pessoas.

Com sensibilidade, a peça “Conectada” reproduz uma cena comum a muitas pessoas: a jovem filha que passa boa parte do tempo ligada ao celular.

O pai sente este afastamento no dia a dia. Durante a comemoração do Natal em família, passada em um jardim, ele se prepara para entregar o presente de O Boticário para filha. O telefone da menina toca e tudo se desenrola de uma maneira que muitos de nós podemos supor até a emoção falar mais alto nos segundos finais.

Confira:

O filme será veiculado em rede nacional em versão de um minuto e 30 segundos, vinhetas de sete e cinco segundos também serão exibidas. A campanha conta também com anúncios, outdoor, mobiliário urbano, Elemídia.

Além disso, a marca vai para as ruas em uma ação especial com o ator Lázaro Ramos. Ele vai conversar com as pessoas que passarem pela Avenida Paulista, em São Paulo, por meio de uma tecnologia de transmissão simultânea. Em um tom descontraído, os passantes serão convidados a entrarem em contato com quem está distante, fisica ou emocionalmente.

A ação, executada pela Agência Samba, será transmitida nas redes sociais da marca. O ator também vai selecionar algumas histórias do público que participou do portal para unir as pessoas de fato até a noite de Natal. Todo o conteúdo será transformado em um vídeo, parte da campanha digital do O Boticário é idealizada pela agência W3haus.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.