O amor está no ar? Skol, Tinder e Azul ajudam a dar “match” em voo

São Paulo – Se está difícil encontrar um amor em terra firme, por que não procurar nas alturas? Skol, Tinder e Azul se uniram para facilitar a vida de quem quer conhecer viajantes no mesmo voo.

Criada pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi para celebrar o Dia dos Solteiros, comemorado no próximo dia 15, a ação “Air Match” vai reservar alguns assentos para os solteiros em voos e distribuir cerveja de graça para descontrair o primeiro encontro dos interessados.

A ação é válida para voos da Azul saindo do aeroporto de Vira Copos, em Campinas, entre 15 e 18 agosto, com destino ao Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Seguro, Fortaleza, Natal, Belo Horizonte, Fernando de Noronha, Jericoacara, Maceió, Recife e Salvador.

As passagens dos voos em que a ação vai acontecer estão à venda no site da Azul, e os solteiros que se cadastrarem terão direito a um check-in especial para garantir os assentos reservados. O valor das passagens é idêntico ao cobrado nas rotas escolhidas para a ação.

Quem já comprou seu ticket e deseja participar precisa criar seu perfil no site www.skol.com.br/airmatch, que funciona no mesmo padrão do Tinder.