Nutella entra no clima da Copa com novas embalagens

São Paulo – Às vésperas do início da Copa do Mundo na Rússia, a Nutella entrou no clima do torneio com três embalagens que “vestem a camisa”.

Os rótulos, em edição limitada, trazem as cores do Brasil. As embalagens são de 350g.

Para divulgar a campanha, a Nutella criou a hashtag #JuntosNaTorcida.

Confira:

