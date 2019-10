NuCommunity rende bons insights para Nubank

São Paulo – Há pouco mais de uma semana, a fintech brasileira Nubank lançou um kit especial para a entrega do cartão roxo na casa dos clientes: um case em braile com os dados do cartão e uma carta de boas-vindas também no sistema de escrita tátil. O motivo? Tornar a experiência de receber o cartão mais acessível às pessoas com deficiência visual.

A ideia do kit em braille não veio do time de marketing, mas de um post na NuCommunity, uma comunidade exclusiva lançada pela fintech há seis meses para discutir novidades com os clientes, receber dicas e coletar insights. A comunidade, segundo a empresa, é a primeira de uma companhia de serviços financeiros no Brasil.

Atualmente, mais de 72 mil pessoas participam da comunidade, interessadas em trocar informações e contribuir com dicas sobre temas relacionados à marca. A cada mês, o registro de novos membros chega a uma média de 12 mil usuários. Um dos pontos fortes do espaço são os fóruns de discussão sobre novidades anunciadas pelo Nubank.

Em nota ao site EXAME, a fintech conta que desde abril, quando a plataforma foi anunciada, a NuCommunity recebeu 130 mil postagens e uma média mensal de 2 milhões de pageviews no período.

Atualmente, a comunidade possui uma média de 3 mil membros ativos por mês. Os mais engajados têm acesso em primeira-mão a novidades relacionadas à marca e a experiências exclusivas, que podem contemplar diversas ações relacionadas aos produtos ou campanhas.

Exemplos recentes disso foram o envio de “banquinhos tradicionais” de madeira com o assento roxo, como parte da campanha bem-humorada Banco Tradicional, em que a marca mostra que a investida é o mais próximo que ela se aproxima de um banco tradicional, além de testes da função recarga de celular pela NuConta.

Há ainda canais focados em educação financeira e em dicas sobre os produtos da empresa. A plataforma oferece também um espaço dedicado para o envio de sugestões e grupos fechados para testes de novas funções e produtos.