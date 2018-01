Novo tênis Adidas dá direito a passagens gratuitas em Berlim

Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, diz o ditado. Mas nesta notícia, a afirmativa mais assertiva seria algo como “diga-me como andas e eu te direi onde chegarás”. Parece confuso? Calma que a gente explica.

É que desde ontem (16), em Berlim, com os tênis certos, você não precisará mais de bilhetes para andar de transporte público.

Uma colaboração entre a Adidas Originals e a autoridade de trânsito de Berlim desenvolveu sua própria linha de tênis com edição limitada. O calçado apresenta o padrão de estofamento de assento que é destaque na frota de transporte público da cidade. E não é só isso.

A língua do sneaker incluirá uma característica que é, sem dúvida, mais impressionante: uma versão em tecido do ticket anual da BVG. Isso significa que o usuário recebe viagens gratuitas em metrôs, bondes, ônibus e balsas em qualquer lugar nas zonas de trânsito público de Berlim A e B (que cobrem quase toda a cidade) até o final do ano.

Sobre preço, o par não sai por menos de € 180 (US$ 215), o que os torna mais caros do que outros modelos por aí, mas muito mais barato do que um passe de trânsito anual tradicional que atualmente sai por € 728 ($ 869) para as mesmas zonas. Apenas 500 pares estarão à venda e eles só estarão disponíveis em duas lojas de Berlim.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.