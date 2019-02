Novo slogan da Unilever na Alemanha é “F*** The Diet”

São Paulo – A Unilever lançou uma agressiva campanha para sua linha de produtos alimentícios de baixas calorias Du Darfst na Alemanha em que apresentou seu novo slogan: “F*** The Diet”.

A ideia da companhia é encorajar consumidores a comer tanto quanto quiserem dos produtos da marca, alegando que a linha de baixas calorias irá ajudá-los a perder peso sem que se sintam como se estivessem em uma dieta. Em alemão, Du Darfst quer dizer “Você Pode”.

Quem acessar o site da marca verá o termo sem qualquer asterisco estampando todo o espaço, inclusive encorajando usuários a baixar um emblema com o novo slogan. No Facebook, a marca é mais discreta, usando “F*** the Diet”, sem soletrar a palavra.

Em um comercial da linha, criado pela Ogilvy, pessoas jovens, magras e bonitas comem sanduíches e demonstram um estilo de vida ativo e divertido. O anúncio é veiculado a qualquer faixa de horário, incluindo manhãs e tardes de domingo.

Em um comunicado enviado ao site Advertising Age por um porta-voz da Unilever, a marca comentou o polêmica slogan.

“Embora a atual campanha de Du Darfst tenha se tornado tema de conversa na Alemanha – como um marketing eficaz deve ser – ela é direcionada especificamente aos consumidores alemães e usa uma linguagem que não acreditamos que a maioria dos consumidores alemães possa achar ofensiva”, disse.

“O termo usado é frequentemente ouvido na TV alemã e na rádio, e é usado em jornais e revistas no contexto de “Let It Be”, no qual não é censurado ou visto como inadequado pela maioria dos consumidores alemães”.

Alguns consumidores discordam. No perfil da marca no Facebook, comentários como “Nem inteligente, nem engraçado. Embaraçoso.” e “Estou profundamente chocado! Eu começo a rir cada vez que vejo isso simplesmente porque não posso acreditar. Tão triste.” demonstram que a estratégia da marca não fez tanto sucesso assim.

Outros, ainda, atacaram a marca dizerndo que incentivar os adeptos da dieta a comer o quanto quiserem é “tão estúpido quanto o slogan”.

Segundo a Unilever, a campanha está relacionada a ter um peso saudável por meio de um estilo de vida saudável, e está apoiada em uma pesquisa de mercado que mostra que 80% das mulheres vêem as dietas como “complicadas de implementar e manter”.

Veja o comercial da marca