Novo filme do Burger King aposta em humor e beatbox

Comer por uma banda inteira: essa é a desculpa de uma jovem beatboxer para comer em dobro os lanches da promoção 2×15 do Burger King.

Ao fazer diferentes sons de percussão com a boca, a garota do filme Beatbox, criado pela David dedica um sanduíche para seu “lado batera” e outro para seu “lado DJ” – e come os dois sozinha.

Esse é o mote criativo que norteia a campanha da promoção da rede BK, o King em Dobro. Com lançamento em 3 de janeiro na TV e nas redes sociais, o filme brinca com a ideia de que inventamos qualquer desculpa para fazer o que gostamos muito, especialmente comer nossos lanches preferidos.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.