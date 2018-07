Novo comercial da Nescau mostra o poder do esporte para crianças

São Paulo – “Não deixe o seu medo parar o seu filho”. Com esse mote, a marca Nescau traz novo comercial poderoso sobre esporte, sobre pais e sobre filhos.

A campanha estreia amanhã (15), no intervalo do programa Fantástico, da TV Globo, e foi passada em primeira mão ao site EXAME.

No vídeo “O Esporte Ensina”, a marca reforça seu posicionamento de incentivo à prática esportiva e mostra a necessidade do esporte para o desenvolvimento das crianças – e como ele pode ensinar, para as famílias, conceitos como confiança e autonomia.

Segundo a marca, um estudo preliminar com mães e pais descobriu que a insegurança deles, muitas vezes, prejudicava os filhos, que buscavam mais autonomia.

Claro, os pais têm medo de que o filho se machuque, perca, erre, se frustre, se exponha. Mas tudo isso é inevitável e até necessário: faz parte do esporte e da vida.

A partir disso, nasceu o conceito #deixajogar. Ou seja, deixe os filhos livres para tentarem, falharem e vencerem.

A criação é da Ogilvy Brasil.

Assista: