Novo comercial da Leica faz tributo a fotógrafos ao redor do mundo

São Paulo – Os comerciais da famosa marca alemã de câmeras fotográficas têm vindo do Brasil. Um deles, que comemorava 100 anos de marca, chegou a levar o prêmio máximo no festival de publicidade de Cannes. A peça recriava algumas das fotografias mais icônicas nos últimos 150 anos, de Robert Capa e Henri Cartier-Bresson a Diane Arbus e Dorothea Langue.

Em 2014, ela comemorou o centenário da sua primeira câmera compacta, que revolucionou o fazer fotográfico no início do século. Das pesadas e imensas câmeras que só eram manipuladas em estúdios e por especialistas para as câmeras pequenas, leves e práticas, ao alcance de qualquer um interessado.

Novamente, a agência paulistana F/Nazca Saatchi & Saatchi lança um comercial para a Leica, dessa vez prestando uma homenagem aos destemidos fotógrafos que rodam o mundo e arriscam a vida para contar histórias e levar informações ao público.

Em “The Hunt”, a Leica mostra em cinco minutos algumas histórias de fotógrafos, que vão de zonas de conflito armado à natureza selvagem. Segundo a marca, para “traduzir a coragem desses homens e mulheres”. A narrativa mostra risco, paixão e história por trás da arte de contar com imagens.

Assista ao comercial, em inglês: